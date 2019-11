Qualificação CAN 2021: Cabo Verde empata fora com os Camarões

13/11/2019 17:09 - Modificado em 13/11/2019 20:21

Foto: FCF

A seleção cabo-verdiana de futebol empatou, na tarde de hoje, (0-0), com a sua congénere dos Camarões, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo F de qualificação para o CAN 2021.

Em partida realizada no Estádio Omnisports Ahmadou-Ahidjo, nos Camarões, o combinado nacional arrancou a qualificação fora de portas, exibindo-se a um bom nível, perante a equipa mais difícil do grupo e consegue assim o seu primeiro ponto nesta fase de qualificação.

Num jogo bem disputado, Cabo Verde encarou de frente o adversário e por isso o empate enquadra-se perfeitamente naquilo que as duas equipas fizeram durante os 90 minutos.

De realçar que este é o primeiro empate no historial entre as duas seleções, isto porque nos anteriores quatro jogos já disputados entre si, os Tubarões Azuis só conseguiram vencer uma única partida, tendo perdido as restantes três.

A outra partida da 1ª jornada deste grupo está agendada para esta quinta-feira e marca o encontro entre Moçambique e Ruanda.

A seleção de Cabo Verde volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, para receber Moçambique no Estádio Nacional.