Instituto do Património Cultural lança edital “Morna Nha Alma”

13/11/2019 15:37 - Modificado em 13/11/2019 15:37

O Instituto do Património Cultural (IPC) lança edital do concurso “Morna Nha Alma” destinado a alunos do 12º ano de todo o território nacional.

De acordo com a publicação na página do IPC, “Morna Nha Alma” visa contribuir para a defesa, preservação e revitalização da Morna, como forma de expressar a cultura dos cabo-verdianos, e assim chamar a atenção dos alunos para a importância da sua candidatura a Património Cultural e Imaterial da Humanidade.

A mesma fonte avança que para este concurso, os alunos do 12º ano deverão escolher temas que retractam o Amor, Sodade, Partida, Mar, Heróis Nacionais e Exaltação do Nacionalismo, Mãe e Maternidade, Emigração, uma figura da morna, referente à sua ilha, no qual irão fazer as suas biografias.

Três trabalhos inéditos serão premiados. O primeiro lugar vai receber o montante de 15.000$00 (quinze mil escudos) e uma viagem inter-ilhas para um destino de sua preferência, o segundo classificado será premiado com a quantia de 10.000$00 (dez mil escudos) e o terceiro classificado receberá um prémio de 7.000$00 (sete mil escudos).

Contudo o IPC realça que para além do valor monetário, os três trabalhos inéditos integrarão uma exposição itinerante que percorrerá as ilhas e municípios do país.

As inscrições para o concurso podem ser feitas até o dia 15 de Janeiro de 2020, no formulário próprio junto da direcção da escola ou através da plataforma electrónica do Instituto do Património Cultural (IPC).