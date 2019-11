Campus do Mar do Mindelo entra em funcionamento no ano lectivo 2020/21

13/11/2019 15:06

A Escola do Mar virado para a formação técnico-profissional, um dos pilares do Campus do Mar, institucionalizados ontem pelo Conselho de Ministros, que terá sede no Mindelo, de acordo com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, já está efetivado e vai entrar em funcionamento no próximo ano lectivo para “fomento da economia azul em São Vicente”.

Todo o pacote relacionado com este empreendimento, que terá sede em São Vicente, e ainda um polo na cidade da Praia, e que integra a Escola do Mar para o ensino técnico-profissional, a Universidade Técnica do Atlântico para ensino superior e o Instituto do Mar para investigação e desenvolvimento, foi aprovado na terça-feira.

Conforme UCS, na abertura das Jornadas Técnicas, o Campus do Mar irá permitir sinergias e criar um ecossistema de inovação, complementaridade entre essas várias áreas de formação, para “potenciar o fomento da economia azul em São Vicente”.

De realçar que a Escola do Mar, que entra em funcionamento em 2020, já tinha sido anunciado como um dos investimentos do atual Governo para a ilha, isto na pessoa do ministro Fernando Elísio Freire, aquando da apresentação em São Vicente dos dados do Orçamento de Estado para o próximo ano e agora reforçado pelo primeiro-ministro.

As jornadas desta quarta-feira, que acontecem sob a temática “Ecossistema de financiamento à economia” foram aproveitadas por Ulisses Correia e Silva para elencar um conjunto de medidas tomadas pelo Governo para “facilitação” do ambiente de negócio no país.

“O meu desafio final é que seja perseverante, procuremos ultrapassar os problemas, corramos os riscos que tenhamos que correr e possamos fazer depois com que a nossa atividade contribua para o desenvolvimento do país”, afirmou.

Durante o evento foi ainda realizado o ato simbólico de transferência de competências entre o Governo e a Câmara de Comércio.