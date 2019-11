Praia: JpD realiza Fórum da Liberdade

13/11/2019 14:15 - Modificado em 13/11/2019 14:15

A Juventude para a Democracia (JpD) realiza no dia 16 de Novembro, na cidade da Praia, o Fórum da Liberdade, uma iniciativa promovida pela JpD que reúne jovens, académicos, quadros da sociedade civil, da JpD e do MpD em debates de carácter pedagógicos e formativos.

Este evento visa na difusão dos valores da Liberdade, da Democracia, da Tolerância, Direitos Humanos e a promoção do bem comum.

De acordo com a publicação na página da JpD, este fórum será um centro de partilha de conhecimentos e experiências mediante a uma panóplia de temas diversificadas sobre o processo da construção dos valores elencados, em Cabo Verde com ênfase nas transformações políticas, económicas e sociais.

O fórum também vai contar com a colaboração de especialistas experimentados nas suas áreas de saber, no que remete a operacionalização do fórum em epígrafe de forma a mostrar uma abertura à sociedade civil, mais concretamente aos jovens, de modo a possibilitar um debate enriquecedor no plano sociopolítico, económico e histórico-cultural.

JpD avança ainda que a realização deste fórum estará associada a datas históricas nacionais, com foco nas efemérides da II República e contará com a presença de ilustres figuras do MpD, bem como, de personalidades de outros quadrantes político-partidários e da sociedade civil.

Este evento acontece no dia 16 de Novembro, na Assembleia Nacional de Cabo Verde e vai ser presidida pelo presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva.