Zé Luís é carta fora do baralho para confronto com Camarões

13/11/2019 13:22 - Modificado em 13/11/2019 13:22

A seleção nacional principal de futebol defronta hoje, às 15:00h, no Estádio Ahmadou Ahidjo, a sua congénere dos Camarões, em jogo pontuável para a primeira jornada do Grupo F de qualificação para o CAN´2021, sem o avançado do FC Porto Zé Luís que integrou a seleção apenas hoje.

Segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), no último treino antes do jogo, realizado esta terça-feira, 12, o selecionador nacional não contou com Zé Luís, Mário Évora e Elvis Mendes.

Informou a mesma fonte, os três jogadores, devido a um atraso no voo de conexão com os Camarões, chegarão, horas antes do jogo, pelo que não foram convocados para esta partida.

Sobre esses impedimentos, o selecionador nacional, Rui Águas, em declarações à página oficial na internet da FCF, garantiu que conta com jogadores no “plantel” para colmatar essa situação.

“Vamos ter um Cabo Verde concentrado, positivo, reconhecendo o poderio dos adversários, mas sem sermos subservientes”, realçou Rui Águas.

A última vez que as duas seleções se defrontaram foi nas eliminatórias do CAN’2013, tendo Cabo Verde vencido no Estádio da Várzea por 2-0 e perdido, por 2-1, no jogo da segunda mão, realizada precisamente no Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé.

Os Camarões estão automaticamente qualificados, na qualidade de anfitrião da competição, pelo que, se classificarem em primeiro lugar, passam juntamente com o segundo classificado.