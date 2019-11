Salário dos seguranças privados vai ser revisto em 2020

13/11/2019 00:16 - Modificado em 13/11/2019 00:16

Os profissionais do sector de segurança privada vão ter os salários actualizadas em 2020, o que significará um aumento dos 15 mil escudos para cerca de 22 mil escudos.

A informação é avançada pelo presidente do Sindicato da Indústria, Alimentação, Construção Civil, Agricultura, Florestas, Serviços Marítimos e Portuário (SIACSA), Gilberto Lima, que assegura que os seguranças privados vão passar a receber incentivos do Governo, como a isenção tributária.

Um entendimento a que se chegou após o encontro realizado na cidade da Praia entre os sindicatos e o Ministério das Finanças, para abordar a situação laboral dos vigilantes privados em Cabo Verde.

“Esta decisão vai permitir a estas empresas ter uma melhor receita e oferecer aos vigilantes um salário condigno já no próximo ano. Portanto, neste momento não há motivos para mais aflição para os vigilantes, pois o processo já está na sua recta final e existe a garantia do Ministro das Finanças de que as condições de trabalho, vão de facto melhorar para a classe” vincou Gilberto Lima.

De realçar que a melhoria salarial, melhores condições de trabalho e mudanças de categoria profissional têm sido as principais reivindicações da classe por todo o país e que tem despoletado várias intervenções desta classe.