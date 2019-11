Alcoolismo como tema central do Festival Off do Mindelact 2019

Foto: Mindelact

Este ano o Festival Internacional de Teatro do Mindelo, que decorre até 16 de novembro, juntou-se à luta contra o consumo abusivo do álcool dedicando o Festival Off à campanha “Menos Álcool, Mais Vida”, da Presidência da República, com cinco espetáculos em torno do alcoolismo, e que segundo João Branco evidencia uma preocupação sobre um dos principais problemas sociais e de saúde pública no país.

De acordo João Branco, todos os anos o Festival Off escolhe um tema e este ano, por causa da nova lei do álcool, em consonância com a Presidência da República foi escolhido como tema central o alcoolismo.

“Temos a consciência de que o alcoolismo é o principal problema de saúde pública em Cabo Verde. Temos a certeza que irá ter uma boa repercussão porque, de certa forma, é o teatro dando o seu contributo para essa divulgação” assegurou.

Maior evento teatral de Cabo Verde e referência no continente africano, o Mindelact junta grupos de Cabo Verde, França, Angola, Guiné-Bissau, Portugal, Espanha, República Checa, Alemanha, Japão, Itália, Dinamarca, Estados Unidos e Brasil.

Nesta edição bodas de prata, há cerca de 70 espetáculos em vários palcos da cidade, assim como oficinas, workshops e performances de mais de uma centena de artistas animando os palcos.