FIC 2019 arranca esta quarta-feira no Mindelo com 88 expositores e 180 stands

12/11/2019 23:25 - Modificado em 12/11/2019 23:25

A XXII Edição da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC) que acontece na cidade do Mindelo de 13 a 16 de novembro, sob o lema “Cabo Verde, uma economia de circulação no Atlântico Médio”, irá envolver 88 expositores, distribuídos por 180 stands, sendo 69 por cento constituído por empresas de direito cabo-verdiano.

Pela última vez a decorrer nos pavilhões junto à praia da Lajinha, por causa da construção de um hotel no espaço. Segundo a organização a exposição deste ano contará com participantes da China, Portugal, Espanha, Brasil, Alemanha, Itália, Senegal, entre outras origens e deverá receber a visita diária de 3 mil pessoas. As visitas do público tem um horário específico, das 19 às 21 horas.

Orçado em 10 mil contos, o evento, conforme esse gestor, comporta três pilares, sendo o primeiro a exposição dos produtos, o segundo, os encontros diretos de negócio e o terceiro as jornadas técnicas e actividades paralelas organizadas com a colaboração das câmaras de Comércio de Barlavento e Sotavento.

O programa começou a ser executado nesta terça-feira com um simpósio sobre energias renováveis, organizado por uma missão alemã e já nesta quarta-feira, 13, será feita a abertura oficial, presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva com uma jornada alusiva ao tema “Acesso a financiamento”, já habitual na história da FIC. No dia seguinte, o assunto será os transportes e a conectividade inter-ilhas.

A internacionalização da economia cabo-verdiana será discutida no decorrer do terceiro dia da feira. Neste evento, as câmaras de comércio vão partilhar a iniciativa da criação no país de uma entidade de certificação privada. Finalmente, vai acontecer no sábado uma gala alusiva à FIC, com a presença de 200 participantes. Para domingo está agendada uma visita turística à ilha de Santo Antão.

Dada a construção de um hotel no local, os escritórios e pavilhões serão deslocalizados para a zona industrial do Lazareto, pelo que está será a última edição da FIC nos pavilhões na Lajinha.