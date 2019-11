Instituto do Património Cultural encontra ossadas em escavações na Capela de Flamengos em São Miguel

12/11/2019 15:06 - Modificado em 12/11/2019 15:07

O Instituto do Património Cultural (IPC) encontrou ossadas em escavações arqueológicas no interior e área circundante da capela de Flamengos, localizada no Município da Calheta de São Miguel. As escavações estão inseridas no quadro da Reabilitação da Capela de Flamengos, de uma parceria do IPC e a Câmara Municipal de São Miguel.

De acordo com a publicação na página do IPC, durante a realização do trabalho, coordenado pela arqueóloga do IPC, Nereide Pereira (Escuteira Nireida Pereira), foram encontrados ossos humanos, que pelas primeiras análises, de rosto para cima e voltadas para o altar, apontam para pessoas ligadas ao clero. Foi ainda também encontrado contas de rosário e outros artefactos na zona do altar.

O IPC avança ainda que os vestígios encontrados, tanto no interior como no exterior da capela, seguirão para uma análise mais aprofundada que ditará o curso dos trabalhos de reabilitação neste edifício construído em formato T, com dois corpos escalonados de um só pano delimitado por pilastras nos cunhais arrematadas por pináculos, rasgada por vãos de verga em arco pleno, com frontão triangular.

Conforme o Presidente do IPC, Hamilton Jair Fernandes e equipa, no âmbito de uma visita às escavações salientou que essas interpelam para uma investigação mais aprofundada da história do edifício e local, importantes para a criação de uma nova narrativa histórica voltada para o turismo cultural e religioso.

Lembra-se que a reabilitação da Capela de Flamengos, enquadra-se no Plano Nacional de Reabilitação dos Edifícios Históricos, traçado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas através do IPC, financiada pelo Governo de Cabo Verde através do eixo IV do Programa de Reabilitação, Requalificação e Acessibilidades (PRRA).