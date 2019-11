Última etapa do campeonato do mundo de kitesurf com cinco cabo-verdianos na disputa do título

12/11/2019 14:50 - Modificado em 12/11/2019 14:50

A última etapa do campeonato do mundo de kitesurf, que decorre de hoje a 16 de Novembro, em Ceará, Fortaleza, conta com a participação de cinco cabo-verdianos na corrida ao título.

Airton Cozzolino ocupa o primeiro lugar do pódio e procura cimentar a posição, enquanto Mitú Monteiro conseguiu o segundo lugar após a etapa em Daklha, Marrocos. Dois dos kits surfistas mais cotados do mundo na categoria Strapless, em ação no campeonato mundial, GKA World Tour.

Na disputa pelo título, ainda estão os cabo-verdianos Matchu Lopes, naturalizado espanhol, que também está a dar cartas nas etapas já disputadas, assim como Kelton Lopes e Arsénio Dias. Já em femininos Irati Fonseca Kohler, que também ostenta a bandeira nacional, luta pelo prize money de 25 mil euros.