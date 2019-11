Rui Águas contou com 18 jogadores no primeiro treino para o jogo com os Camarões

O selecionador nacional Rui Águas contou com 18 jogadores no primeiro treino de preparação, realizado na tarde de segunda-feira, em Youandé, com vista ao jogo desta quarta-feira, 13, com os Camarões.

Neste primeiro treino, segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o selecionador nacional privilegiou a parte táctica e a finalização, onde integraram o treino Josimar, Ken, Tiago Almeida, Lorenzo Fonseca, Diney Borges, Stopira, Jeffrey Fortes, Jamiro Monteiro, Bruno Leite, Hélder Tavares, Rodrigo Lima, Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Heldon, Júnior Sena, Ricardo Gomes, Djaniny e Julio Tavares.

Devido aos compromissos com os clubes, o defesa Ponck só se juntou ao grupo de trabalho na noite de segunda-feira, enquanto Mário Évora, Elvis Mendes e Zé Luís, chegam esta terça-feira,12, aos Camarões.

O lateral-direito do Boavista da Praia Jacknick vai juntar-se ao grupo na preparação para o jogo com o Moçambique, no dia 18 de Novembro, no Estádio Nacional.

Cabo Verde está inserido no Grupo F e, para além dos Camarões (país anfitrião do CAN’2021), e Moçambique, tem ainda pela frente o Ruanda.

Os Camarões estão automaticamente qualificados, na qualidade de anfitrião da Copa e caso se classifiquem em primeiro lugar, passam juntamente com o segundo classificado.A fase final do Campeonato Africano das Nações disputa-se no verão de 2021, nos Camarões.