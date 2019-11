Rapper Indzayz Fortes representa Cabo Verde no Model Africa Union 2019 na Etiópia

12/11/2019 00:47 - Modificado em 12/11/2019 00:47

O jovem rapper Indzayz Fortes, natural de Santo Antão, é um dos 98 participantes no programa Model Africa Union 2019, que decorre até 15 de Novembro em Adis Abeba, na Etiópia e que tem por objetivo capacitar os jovens líderes africanos para lidar com os problemas da infância e da juventude nos seus países.

O rapper que já se encontra na Etiópia, foi escolhido numa candidatura que envolveu 2400 participantes. O evento que tem como lema “Children today, Youth tomorrow: a smooth transition” (Crianças de hoje, juventude de amanhã: uma transição harmoniosa) decorre de hoje a 15 de Novembro, onde os jovens escolhidos passarão por treinos e simulações com o intuito de desenvolver capacidades.

Em declarações ao NN, Indzayz Fortes, mentor do projeto “Rap Educação” que já abrangeu várias escolas das ilhas da região norte do país e centenas de crianças, diz-se “honrado e feliz” por ter a oportunidade de adquirir experiências num evento desta magnitude.

“Não tenho grandes ambições, porque prefiro trabalhar todos os dias. Prometo dar o máximo de mim para poder levar tudo o que for possível aprender e espalhar isso da forma mais criativa e responsável possível” avançou o rapper.

A seleção foi feita com base na análise do background dos candidatos, pelo que foram selecionados jovens considerados liderem ativos e engajados com a sua comunidade.

De realçar que esta é a segunda participação de Indzayz Fortes, num evento internacional, isto após ter participado em Setembro passado, no Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz.