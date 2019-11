Marina do Mindelo recebe na sexta-feira regata com 100 barcos e mais de 400 pessoas

11/11/2019 23:14 - Modificado em 11/11/2019 23:14

A Marina do Mindelo recebe esta sexta-feira, 15, a regata ARC+ com 100 veleiros e 420 pessoas, provenientes de Las Palmas, nas Canárias, que fazem a travessia do Atlântico até Santa Lúcia, no Caribe.

Esta é a 7ª vez que a regata ARC+ faz paragem no Mindelo, sendo que a primeira vez foi em 2013 e trouxeram 45 veleiros. Desta vez, vão chegar com 100 barcos e cerca de 420 pessoas, conforme a organização do evento.

Na escala em Mindelo deverão permanecer entre três e cinco dias para depois seguirem viagem para Santa Lúcia, no Caribe.

De realçar que em Janeiro chega à Marina do Mindelo a regata ‘Viking’, com 25 barcos, mas, entretanto, já está em São Vicente, desde sexta-feira, 08, a regata ‘Rally des Iles du Soleil’, que chegou de França, com 23 veleiros.