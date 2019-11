Papalele é reforço do FC Porto “B”

11/11/2019 23:17 - Modificado em 11/11/2019 23:17

Foto: O Jogo

O avançado cabo-verdiano, Hélio Silva, de 21 anos foi confirmado esta segunda-feira, como reforço do Futebol Clube do Porto B, sendo que vai ser envergar o número 98.

A confirmação é feita pelo site oficial do clube portuense, dando conta que Hélio Alberto Delgado Silva, conhecido no futebol por Papalele, será reforço do FC Porto B, tendo assinado um contrato válido até ao final desta época. “É o novo número 98 dos “bês” portistas” assinala o clube.

Papalele, de acordo com a mesma fonte, vai juntar-se aos novos companheiros já esta terça-feira, mas só pode ser opção para Rui Barros a partir de janeiro do próximo ano.

“É um sentimento de alegria. Estou muito feliz por agora fazer parte deste clube. Chegar aqui é como um sonho realizado. Sou um jogador que dá tudo dentro do campo para ajudar a equipa e estou aqui para isso. É a minha primeira experiência fora do meu país e estou muito entusiasmado. Vou trabalhar muito para marcar golos e ajudar a equipa”, afirmou Papalele depois de se tornar jogador do FC Porto B.

De referir que Papapele encontrava-se até então a treinar com a equipa do Fafe, clube da segunda divisão B de Portugal. O mesmo, recentemente, deu conta ao NN de que brevemente voltaria aos relvados, no entanto sem adiantar mais informações.