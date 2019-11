Selecção principal inicia hoje treinos de preparação para embate com Camarões

11/11/2019 12:45 - Modificado em 11/11/2019 12:45

Foto: FCF

A selecção cabo-verdiana de futebol inicia na tarde desta segunda-feira, em Yaoundé, nos Camarões, os treinos de preparação tendo em vista o jogo da primeira jornada do grupo F da fase de qualificação para o CAN 2021.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, uma parte da comitiva já se encontra nos Camarões, sendo composta pelo staff técnico e os jogadores Vozinha, Ken, Tiago Almeida, Lorenzo Fonseca, Dinney Borges, Stopira, Jeffrey Fortes, Jamiro Monteiro, Bruno Leite, Hélder Tavares, Rodrigo Lima, Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Heldon, Júnior Sena, Ricardo Gomes, Djaniny Semedo e Júlio Tavares.

Nas próximas horas, como assegura a mesma fonte e devido a compromissos nos seus clubes, chegam os jogadores Mário Évora, Ponck, Elvis Mendes e Zé Luís. Já Jacknick não integra a selecção neste primeiro jogo, pelo que se juntará a selecção no segundo jogo em casa, frente a Moçambique. Cabo Verde defronta Camarões esta quarta-feira, 13, no Estádio Ahmadou Ahijo, em Yaoundé.

Já a 18 deste mês receberá em casa a sua congénere de Moçambique, em jogo da segunda jornada do grupo F, sendo que a preparação desta feita será realizada entre os dias 14 a 17 no Estádio Nacional na cidade da Praia, palco do jogo.