Paredes externas do Clube Ténis do Mindelo embelezadas com pinturas de vinte e dois artistas de São Vicente

11/11/2019 00:11 - Modificado em 11/11/2019 00:11

Enquadrado no Projecto ” Um parede de cada vez ” do ex-emigrante Baltazar “Balta” Andrade, as paredes externas do Club Ténis do Mindelo, situado junto ao mercado da Praça Estrela, encontra-se de cara nova com as diversas pinturas de vinte e dois artistas da ilha de São Vicente que emprestaram o seu talento para prestar uma homenagem a algumas figuras que fizeram história no ténis nacional, personalidades da ilha e também desenhos atractivos.

Desenhos de personagens como João D´Auta, Cláudio Freitas, Djó do Chico, Ernesto Medina, Moacyr Rodrigues, entre outros estão patentes na parede do Clube Ténis do Mindelo.

















A ideia, conforme explica o mentor do projecto, “Balta” Andrade, começou em Monte Sossego, com a pintura das paredes de garagens da zona e que depois de ver a boa aceitação das pessoas pelo projecto, este começou a estender-se por outros locais. “Quis homenagear alguns tenistas da ilha de São Vicente, que ao que parece estão esquecidos pela população e através da pintura reviver estes personagens que fazem parte da nossa história”, refere o promotor da iniciativa que diz-se recusar a deixar que a história do ténis de São Vicente seja esquecida.

Com isso em mente, vinte e dois artistas de São Vicente deitaram mãos à obra e entregaram com sucesso, o “novo” clube de ténis de São Vicente completamente embelezado.

Este trabalho é também uma forma de valorizar os jovens artistas da ilha diz “Balta que destaca a importância de “trabalhar com os artistas da nossa terra”.

Satisfeito com o resultado final do local foi onde passou boa parte da sua infância jogando ténis.

Entretanto, no local não está reservado apenas a personalidades locais e nacionais. Sendo um clube de ténis, um dos artistas teve a ideia que desenhar na parede, uma das maiores figuras do ténis mundial, a tenista Serena Williams. “Um símbolo do mundo, em São Vicente”, refere “Balta”.

Por seu turno, o presidente da Associação de Ténis de São Vicente, diz que a atual direcção da associação está bastante empenhada em levar avante o projecto para melhorar o Clube Ténis do Mindelo.” O objectivo é tornar o clube mais atractivo e consequentemente, cativar mais pessoas para praticar o ténis”.

Portanto, considera que este projecto pode vir a criar uma maior dinâmica no clube e também tem como objectivo enaltecer esse património e transformar a baixa da cidade do Mindelo numa atracção turística. “Esta é uma imagem que os turistas vão levar do clube de ténis e da ilha”.

Em 2022, o Clube Ténis do Mindelo completa 100 anos.