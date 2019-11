TAP reforça ligação para Cabo Verde a partir de Janeiro de 2020

10/11/2019 23:51 - Modificado em 10/11/2019 23:51

A transportadora aérea portuguesa TAP vai aumentar, a partir de Janeiro de 2020 de seis para sete o número de voos semanais para Cabo Verde, mais concretamente para a ilha do Sal.

De acordo com a TAP, a partir de Janeiro do próximo ano, passará a voar diariamente entre Lisboa e a ilha do Sal, passando de seis para sete voos semanais.

O aumento do número de voos surge, segundo a companhia, na sequência da melhoria da transportadora, como a introdução de aviões de última geração, “mais modernos e eficientes, permitindo maior margem operacional e uma operação mais amiga do ambiente o que conduz a este reforço da operação”.

De frisar que neste momento São Vicente, Sal e Boa Vista e Praia são as ilhas que recebem voos da transportadora aérea portuguesa que fez a sua primeira viagem para Cabo Verde em 1945, mais concretamente para a ilha do Sal.