Torneio de Abertura: Batuque FC bate Farense por 1-0 e é líder isolado

10/11/2019 22:59 - Modificado em 10/11/2019 22:59

O Batuque FC retomou este domingo a liderança do Torneio Abertura época 2019/20 em São Vicente ao vencer em jogo da quarta jornada o Farense de Fonte Filipe por 0-1, com golo solitário de Mady.

Os homens de Fonte Filipe e os de Alto Miramar procuravam retomar a liderança neste embate que encerrava os jogos da quarta jornada do Torneio de Abertura. Liderança onde o Mindelense tinha subido, fruto da sua vitória (2-1) de sábado frente ao Falcões do Norte. Um golo solitário de Mady levou a equipa de Bubista à vitória e consequente liderança.

A primeira metade do jogo mostrou um Batuque resolvido a arrumar o mais cedo possível as contas da partida. Entre outros lances não aproveitados da melhor forma, a grande oportunidade saiu dos pés do avançado Mady, à passagem dos 27 minutos, ao enviar uma bola ao poste da baliza à guarda de Ricardo.

Já no segundo tempo, com as mexidas protagonizadas pelos técnicos, as equipas ganharam novo folêgo e passaram a procurar com maior afluência a baliza adversária, mas sempre com sinal mais para o Batuque. Balakov, um dos homens lançados por Bubista ao intervalo, teve, aos 53 minutos, uma grande hipótese de desatar o nó no marcador, com um remate de fora da área, mas Ricardo, entre os postes, respondeu à altura com uma grande defesa.

Entretanto o jogo baixou de ritmo, mas o Batuque que sempre se mostrou mais lúcido nesta partida, viria a chegar à vantagem quando faltavam jogar 16 minutos para o fim da partida. Mady, desta feita de cabeça, após cruzamento de Balakov, deu o triunfo a equipa de Alto Miramar.

Com o Batuque na frente do marcador, o Farense comandado pelo experiente Bassana, que ainda não tinha conhecido o sabor da derrota nesta época futebolística, acelerou os processos ofensivos e volvido seis minutos após o golo axadrezado, o médio ofensivo Denis acertou ao poste da baliza à guarda de Fock. Infelicidade para os lados de Fonte Filipe viram Mady quase bisar na partida, isto aos 83 minutos, na sequência de um remate que roçou a travessão da baliza de Ricardo.

Um resultado que deu ao Batuque novamente a liderança da prova, depois de a ter perdido para o Farense na jornada anterior. Batuque relança-se assim na luta para a conquista da prova que conseguiu vencer pela última vez no ano 2016 e o Farense sensação do campeonato regional da última época em São Vicente caiu para a terceira posição.

De frisar que esta jornada ficou marcada pelas lesões de três jogadores que tiveram que ser assistidos no Hospital Regional Baptista de Sousa. A onda de infelicidades iniciou-se no sábado no jogo entre Falcões do Norte e Mindelense, quando Fei, jogador do Falcões, sofreu um rude golpe na cara.

Já neste domingo, no jogo entre o Farense e o Batuque, Djudjim e Kevin dois atletas pertencentes aos quadros da equipa de Fonte Filipe, saíram lesionados pelo que mereceram cuidados mais específicos.

Resultados completos da quarta jornada:

Derby 0-2 Académica (golos de Rambé)

Falcões do Norte 1-2 CS Mindelense (Péki; Fredson e Pibip)

Salamansa 3-3 Castilho (Dodjim 2 e Panay; Spidim 2 e Sass)

Farense 0-1 Batuque FC (Mady)

Classificação:

1-Batuque FC-10 pontos; 2-CS Mindelense 8; 3-Farense- 7; 4-Académica 6; 5-Falcões 4; 6-Castilho 3; 7-Salamansa 2; 8-Derby FC 2.