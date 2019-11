Aquilino Fortes, Márcia Lopes e Clube de Ténis do Mindelo conquistam galardões numa noite de muita festa

10/11/2019 12:33 - Modificado em 10/11/2019 12:33

O treinador Aquilino Fortes do Atlético Clube do Mindelo, a atleta Márcia Lopes da Ginástica Rítmica, assim o Clube de Ténis do Mindelo, foram distinguidos com prémios na noite da Gala do Desporto Cabo-verdiano que decorreu na noite de ontem em Mindelo.

Nesta senda e após uma apresentação do grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte, campeão do carnaval são-vicentino, para apimentar a noite, o treinador do Atlético do Mindelo em Andebol, Aquilino Fortes, foi designado como o melhor treinador do ano 2019. Um prémio que no entender do timoneiro que levou a equipa à Liga dos Campeões Africanos pela primeira vez na sua história, é de todos aqueles que contribuíram para os feitos atingidos. “Aproveito para dividir com todos os meus colegas do Atlético” concluiu.

Na sequência, e após mais três vencedores anunciados, foi a vez da ginasta Márcia Lopes, do Mindelgina, subir pela primeira vez ao palco deste evento para receber o prémio de Atleta Fair-Play, que é tido como um dos prémios mais importantes no desporto. Uma alta distinção que deixou a atleta emocionada, referindo que esta conquista foi o esforço de um ano de trabalho. Uma modalidade que Márcia Lopes diz estar a ser dado menos valor em Cabo Verde, mas que com esta conquista, espera que esta modalidade possa vir a crescer mais no país.

Depois de outros galardoados numa noite que o desporto e a cultura dividiram o palco instalado na praça do Liceu Velho, foi a vez do Clube de Ténis do Mindelo ser galardoado com o Prémio Carreira, entendendo a organização de que esta instituição tem servido como um espaço para formar grandes atletas. Uma distinção que o presidente do Clube, classificou como sendo fruto de “muito trabalho”. O mesmo diz esperar que até 2022, ano que o Clube de Ténis do Mindelo comemora os 100 anos de fundação que os mindelenses possam ter em mãos uma “melhor instituição possível”.

Lista completa de todos os vencedores da VII edição da Gala do Desporto Cabo-verdiano 2019:

Órgão de Comunicação Social- Inforpress

Jornalista Desportivo do Ano- Oldemiro Moreira (Inforpress)

Instituição Parceira- CV Telecom

Árbitro do Ano- Fabrício Duarte (Futebol)

Dirigente do Ano- Alcinda Lima (Karaté)

Treinador do Ano- Aquilino Fortes (Andebol)

Equipa do Ano- Selecção Feminina de Futebol de Praia

Atleta Fair-Play-Márcia Lopes (Ginástica Rítmica)

Atleta Promessa- Melani Fortes (Futebol)

Atleta Diáspora Masculino- Ivan Almeida (Basquetebol)

Atleta Diáspora Feminino- Evy Pereira (Futebol)

Atleta Masculino Residente- Eskilson Nascimento (Atletismo)

Atleta Feminino Residente- Rosangela Correia (Andebol)

Personalidade do Ano- Gracelino Barbosa (Atletismo adaptado)

Mérito Desportivo/Alto Prestígio- Clube Sportivo Mindelense

Prémio Carreira- Clube de Ténis do Mindelo