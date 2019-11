CS Mindelense galardoado com o Prémio Mérito Desportivo/Alto Prestígio

10/11/2019 12:18 - Modificado em 10/11/2019 12:19

O Clube SportivoMindelense, equipa que comemorou o centenário este ano, recebeu na noite deste sábado, na VII Gala do Desporto Cabo-verdiano, o Prémio Mérito Desportivo/Alto Prestígio 2019.

Depois de uma época em cheio que culminou com mais títulos para as vitrinas do CS Mindelense, isto no ano das comemorações dos 100 anos de fundação, a equipa foi reconhecida com um dos prémios mais importantes da noite, na Gala que decorreu no Mindelo.

Esta foi, de resto, o penúltimo prémio a ser entregue na cerimónia, que este ano teve como palco a Praçinha do Liceu Velho, na cidade do Mindelo, e que consagrou 16 vencedores.

Uma distinção que o presidente do clube sediado na Rua de Praia, Daniel Jesus, direccionou para antigos dirigentes do clube já falecidos, como sendo uma homenagem póstuma e de “inteira justiça”.

“O Clube Sportivo Mindelense, marca indelevelmente, toda a história Desportiva de Mindelo e de Cabo Verde. A sua origem a sua génese, o seu percurso falam por si” enalteceu Daniel de Jesus. Para este dirigente como instituição centenária isso “obriga” a que o comportamento, a postura e o desempenho sejam de “excelência”.

Para Daniel de Jesus, o desporto de Cabo Verde em geral e de São Vicente em particular precisam de um Mindelense “pujante e robusto”, assegurando que é isso que o clube tem procurado fazer. “Sempre que o Mindelense está pujante sente-se que o desporto cabo-verdiano em geral e o futebol em particular se ressentem disso numa perspectiva positiva” vincou o líder dos encarnados.

Por fim, o presidente do clube, dedicou o prémio a toda a comunidade desportiva da ilha, alargando a conquista deste prémio como sendo um “ganho para toda a ilha” de toda a sua comunidade desportiva, modalidades, clubes, dirigentes, staffs técnicos e atletas pelo “abnegado contributo” que têm dado à causa desportiva regional e nacional, nas “difíceis” condições em que “todos exercemos esta nobre atividade”.

De realçar que esta conquista culmina após um ano onde o Mindelense conquistou o Torneio de Abertura, Campeonato Regional, Taça de São Vicente e ainda o Campeonato Nacional de Futebol.