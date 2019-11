São Vicente recebe hoje VIII Reunião do Conselho Nacional do Desporto

8/11/2019 16:41 - Modificado em 8/11/2019 16:48

A Cidade do Mindelo, acolhe esta sexta-feira, 08, a VIII Reunião do Conselho Nacional do Desporto, prenunciou o Ministro do Desporto, que aponta como objetivo do encontro refletir sobre aspetos vitais do sistema desportivo Cabo-verdiano e apresentar o melhor caminho de abordar o futuro.

Serão abordados nessa reunião temas como a Situação das Federações desportivas mediante planos de médio e longo prazo, apresentação do Anteprojeto de Lei sobre o Regime Jurídico do Associativismo Desportivo, socialização do diploma “Regime Jurídico da Bolsa Atleta”, entre outros.

O Conselho Nacional do Desporto, reativado em 2016 pelo atual Governo, tem por objetivo fomentar o diálogo entre o Estado e os seus principais parceiros do desporto nacional para consolidar a remodelação da legislação desportiva, um fator de desenvolvimento do Desporto Nacional, bem como a regulamentação do Sistema Desportivo Cabo-verdiano.

Este encontro antecede a realização da Gala Nacional do Desporto que tem também como palco a ilha de São Vicente neste sábado, 09.