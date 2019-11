Tudo a postos para a VII Gala do Desporto Cabo-verdiano que se realiza no Mindelo

Está tudo a postos para a realização, este sábado, da VII Gala do Desporto Cabo-verdiano, que este ano tem como palco a Praça do antigo Liceu Jorge Barbosa na cidade do Mindelo, em São Vicente.

Conforme pôde constatar o NN já está tudo a postos para a edição deste ano da Gala do Desporto, evento que tem como objetivo promover a prática do desporto, homenagear e incentivar atletas, equipas e destacar os agentes desportivos com desempenho de excecional valor no país e na diáspora.

Na VII Gala do Desporto Cabo-verdiano que acontece sob o lema “Promover o desporto, engrandecer Cabo Verde”, vão ser homenageadas individualidades em 16 categorias, nomeadamente, no Jornalismo Desportivo, Órgão de Comunicação Social, Jovem Promessa, Atletas Feminino e Masculino Residentes, Atletas Feminino e Masculino Diáspora, Atleta fair-play, Equipa/Coletivo, Treinador, Oficiais de Arbitragem, Dirigente, Instituição Parceira, Mérito Desportivo Personalidade do Ano, Mérito Desportivo Alto Prestígio e Prémio Carreira.