Andebol: Selecionador nacional divulga lista dos pré-selecionados para o CAN’2020 sem presenças do campeão nacional

8/11/2019 16:03 - Modificado em 8/11/2019 16:03

O novo selecionador de andebol cabo-verdiano chamou 17 atletas que militam na diáspora e um residente, o guarda-redes do Desportivo da Praia, Lenine, para o estágio em Rio Maior (Portugal), visando os trabalhos de preparação para o CAN’2020. No entanto a lista não contempla a presença de nenhum jogador do Atlético do Mindelo, campeão nacional.

O técnico português Luís Monteiro, ex-treinador do Vitória de Setúbal, de Portugal, que assumiu a seleção cabo-verdiana de andebol masculino de Cabo Verde, fruto de uma parceria entre a Federação Cabo-verdiana de Andebol e a sua congénere portuguesa, apostou nos atletas que atuam no estrangeiro nesta pré-convocatória.

Portugal, com 14 jogadores convocados, domina a lista, seguido de Cabo Verde, da Alemanha, da Espanha, e da França, com uma chamada cada. Destaque no entanto para as inclusões na convocatória de Fernando Dias, Kivan Dongo e Rafael Andrade todos ex-atletas do Atlético do Mindelo.

O estágio, de acordo com a FCA, vai realizar-se de 05 a 15 de Janeiro em Rio Maior (Portugal) por ser a forma mais prática sobretudo em termos económicos, já que praticamente todos os pré-convocados jogam na Europa.

O Campeonato Africano das Nações, CAN’2020, realiza-se de 16 a 21 de Janeiro na Tunísia e Cabo Verde vai marcar a sua estreia inédita nesta que é a maior competição africana da modalidade em termos de nações.

Lista pré-convocados:

Guarda-redes: Josimar Tavares “Lenine” (Desportivo da Praia, Cabo Verde), Luís Almeida (CDE Camões, Portugal) e Élcio Fernandes (Juve Desportiva, Portugal).

2ª L: Alexandre Pereira (CF Sassoeiros, Portugal) Edilson Morais (Juve Desportiva, Portugal), Admilson Furtado (Académico Viseu F C, Portugal), Felisberto Landim (CF Sassoeiros, Portugal) e Kivan Dongo (Juve Desportiva, Portugal).

Univ: Ivo Santos (Bergischer, HC, Alemanha).

1ª L: Fernando Dias (Póvoa AC, Portugal), Elledy Semedo (AM, Madeira Sad, Portugal), Délcio Pina (Maia Ismai, Portugal), Leandro Semedo ( Helvetia Anaitasuna, Espanha), Bruno Landim (SC Horta, Portugal), Rafael Andrade (AA Avanca, Portugal), Flávio Fortes (Saint-Marcel Vernon, França), Fábio Semedo (CF Belenenses, Portugal) e Gualther Furtado (AA Avanca, Portugal).

Composição dos grupos:

Grupo A: Egipto, RD Congo, Guiné Conacri e Quénia.

Grupo B: Angola, Gabão, Nigéria e Líbia.

Grupo C: Tunísia, Camarões, Costa de Marfim e Cabo Verde.

Grupo D: Marrocos, Argélia, Congo, Senegal e Zâmbia.