Actividades de comemoração dos 149 anos da Polícia Nacional canceladas em solidariedade ao agente Hamilton Morais

8/11/2019 02:12 - Modificado em 8/11/2019 02:12

De acordo com a Polícia Nacional (PN), tendo em conta o actual momento de consternação e de luto que se vive no seio da corporação, devido ao falecimento recente do colega e agente Hamilton Abreu Gonçalves Morais, em pleno cumprimento de uma missão, decidiu-se pelo cancelamento de todas as actividades comemorativas do 149° Aniversário da Criação do Corpo de Polícia de Cabo Verde, que se comemora a 15 de Novembro”, lê-se num comunicado divulgado pela PN.

O agente Hamilton Morais, faleceu a 28 de Outubro, em pleno serviço. Na origem do incidente, que vitimou mortalmente o agente da primeira classe, esteve uma chamada do Serviço de Piquete da PN, através do Centro de Comando, para averiguar uma situação suspeita no bairro de Tira Chapéu em que dois indivíduos que se encontravam armados.

No local, segundo a PN, os suspeitos puseram-se em fuga ao notarem a presença policial e, imediatamente, foram perseguidos, dando origem a um tiroteio. Um dos disparos atingiu Hamilton Morais.

O agente faleceu mais tarde no Hospital Central da Praia. Foi detido um possível suspeito que veio a ser libertado pela Polícia Judiciária com a justificativa de falta de provas.

Hamilton Morais contava 16 anos na Polícia Nacional tendo chegado a trabalhar na ilha Brava e na cidade da Praia.