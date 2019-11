Nani: “Senti a necessidade de fazer alguma coisa por este país”

8/11/2019 01:37 - Modificado em 8/11/2019 01:37

O futebolista internacional português Nani realizou hoje no Mindelo o segundo jogo solidário em Cabo Verde, no âmbito do projeto social 360, e sublinhou que “é muito emocionante sentir o calor do povo cabo-verdiano. É fantástico” afirmando que é “sempre muito bom saber que há pessoas que gostam de ti e os cabo-verdianos não ficam atrás”.

Foi assim que o jogador e capitão dos norte-americanos do Orlando City, descreveu à imprensa a emoção ao ser aplaudido de pé no Estádio Municipal Adérito Sena, que pese ter sido na tarde de uma quinta-feira, teve uma boa moldura humana para o ver de perto no jogo com o Mindelense que terminou empatado a uma bola, onde o jogador alinhou pelas duas equipas e apontou um golo.

A iniciativa dos jogos solidários em Cabo Verde segundo Nani, surgiu a partir daqueles que já realiza em Portugal e que agora tenta alargar para o nosso país. “Senti a necessidade de fazer alguma coisa por este país. Sempre que aqui venho sou muito bem recebido e de forma calorosa” regozijou-se o atleta.

Nani diz saber que o desporto em Cabo Verde precisa de ajuda, apontando que há “muito talento que pode ser aproveitado”, por isso assegura que é um início “prometedor e que vai trazer muitas coisas positivas para o desporto em Cabo Verde”.

O jogador que já vai na sua segunda visita a São Vicente, afirma que ainda não se pode falar em projetos para Cabo Verde, referindo que não está ainda “nada firmado”, tratando-se apenas de um início.

“A minha ideia é dar oportunidades para desenvolver o futebol a começar pelos mais jovens, e acho que a minha vinda aqui com a ideia de organizar jogos solidários vai proporcionar isso no futuro. Mas as coisas precisam ser construídas. Agora é analisar e ver onde as coisas precisam ser feitas” vincou o atleta.

O internacional português aponta ainda que a iniciativa em fazer um jogo com um misto de jovens dos 15 aos 21 anos serviu como uma “oportunidade para ajudar alguns jovens que estejam a expandir”.

Sobre as receitas que foram arrecadadas do jogo, Nani disse que vão ser entregues esta sexta-feira, a instituições que já foram selecionadas por responsáveis competentes e que tinham essa missão.