Torneio de Abertura: Farense e Batuque disputam liderança

8/11/2019 01:24 - Modificado em 8/11/2019 01:24

As equipas do Farense e do Batuque líderes a entrada para a quarta jornada do Torneio Abertura em São Vicente, ambas com sete pontos, jogam neste domingo, 10, no Municipal Adérito Sena a liderança da prova.

Apesar da igualdade pontual, o Farense beneficia do seu golo average, o que lhe concede a liderança da prova, fruto dos seis golos marcados e apenas dois sofridos. Por sua vez o Batuque FC tem os mesmos números de golos marcados mas leva desvantagem nos golos sofridos, onde soma três.

O Farense chega a este jogo da 4ª jornada após duas vitórias conseguidas, frente ao Castilho (3-1) e Falcões do Norte (2-0), tendo empatado o jogo da segunda jornada a uma bola frente ao Derby FC. O mesmo registo na prova leva o Batuque que venceu o Salamansa (1-2) e Académica (1-3), na primeira e segunda jornada respectivamente. Já na terceira jornada empatou a uma bola com a formação do Mindelense.

Estas duas formações, a par do CS Mindelense são as únicas que ainda não perderam na competição, antevendo-se assim mais um confronto interessante para este fim-de-semana entre o duo da frente, que encerrará esta jornada.

Ainda nesta jornada destaque para o jogo entre o Mindelense e Falcões do Norte, duas equipas separadas por apenas um ponto na tabela classificativa, com vantagem para os Leões da Rua de Praia que soma 5, contra 4 do Falcões que, jogam neste sábado, 09, no Municipal Adérito Sena a partir das 16 horas.

Nesta jornada medem forças ainda o Derby (2 pontos) e a Académica (3 pontos) que abrem a jornada no sábado. Duas formações que procuram desesperadamente por pontos de modo a subirem na tabela classificativa, sendo que a Micá já deu este primeiro passo com uma vitória sobre o Salamansa na jornada transato por 0-3. Já o Derby ainda procura a sua primeira vitória da época.

A jornada marca ainda no domingo, 10, às 14 horas o duelo entre o Castilho (2 pontos) e o Salamansa (1 ponto).