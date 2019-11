Foi diagnosticado em Espanha um caso de dengue transmitido por via sexual

7/11/2019 22:55 - Modificado em 7/11/2019 22:55

O homem a quem foi detetada a doença teve relações sexuais sem proteção com uma pessoa que contraiu o vírus numa viagem às Caraíbas.

Foi diagnosticado num hospital espanhol um dos primeiros casos no mundo de dengue transmitido por via sexual. O El País avança que o caso foi detetado no Hospital Ramón y Cajal, em Madrid, num homem que teve relações sexuais sem proteção com uma pessoa que contraiu o vírus durante uma viagem às Caraíbas. A única referência a um caso destes em artigos científicos foi registada na Coreia do Sul.

O contágio aconteceu em setembro. O parceiro sexual deste paciente contraiu o vírus da dengue numa viagem a Cuba e à República Dominicana. Os sintomas compatíveis com dengue começaram a surgir dez dias antes do homem deslocar-se ao hospital.

“O paciente chegou com febre alta, eritema cutâneo e dores intensas”, sublinhou Santiago Moreno, chefe do serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Ramón y Cajal.

As suspeitas de que se tratava de dengue foram confirmadas pelo serviço de Microbiologia do hospital da capital espanhola.

Depois de um “trabalho detalhado de investigação” a equipa do hospital concluiu que o parceiro sexual do paciente foi a fonte do vírus.

Por Notícias ao Minuto