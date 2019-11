Turismo fez importantes avanços na igualdade de género

O turismo fez importantes avanços em termos de igualdade de género, de acordo com um relatório da Organização Mundial do Turismo (OMT), hoje divulgado.

O estudo ‘Global Report on Women in Tourism’, hoje apresentado, foi realizado em colaboração com a ONU Mulheres, a Sociedade Alemã de Cooperação Internacional e o Grupo do Banco Mundial e Amadeus.

Entre as conclusões mais importantes, a OMT destaca que a maior parte da força laboral do turismo mundial é composta por mulheres: 54% das pessoas empregadas no turismo são mulheres, face aos 39% no conjunto dos setores económicos.

As desigualdades salariais também são menores no turismo, com as mulheres a ganharem menos 14,7% do que os homens no setor, uma diferença menos acentuada do que no conjunto dos setores (16,8%).

A OMT destaca também que o turismo oferece às mulheres mais oportunidades de ocupar cargos de liderança, com 23% dos ministérios do turismo a serem dirigidos por mulheres, contra os 20,7% do conjunto dos ministérios.

O relatório sublinha também que cada vez são mais as mulheres que desafiam os estereótipos de género no setor.

