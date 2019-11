Mindelo acolhe V Simpósio Germano-Cabo-verdiano de Energia

7/11/2019 15:19 - Modificado em 7/11/2019 15:19

A Cidade do Mindelo vai receber de 11 a 15 de Novembro, a V Missão Empresarial Alemã de Energia, subordinada ao tema “Gestão Energética, incluindo Energias Renováveis, nos Setores Agroalimentar e Economia Marítima de Cabo Verde”.

A iniciativa segundo a organização divide-se em duas partes distintas, mas interligadas, ou seja, o V Simpósio Germano-Cabo-verdiano de Energia, acontece a 12 de novembro, na Universidade do Mindelo, e marcará o início da Missão e a agenda de atividades da semana da XXIII edição da FIC – Feira Internacional de Cabo Verde.

Já entre 13 e 15, o programa da Missão continua com Reuniões Bilaterais previamente agendadas entre os participantes alemães e potenciais parceiros cabo-verdianos. Em paralelo, está previsto a visita da delegação alemã à XXIII Edição da FIC, que também acontece no Mindelo.

O Simpósio, conforme avança o Governo, constitui uma oportunidade para todos os participantes obterem informações em primeira mão sobre as tecnologias e os desafios na área da eficiência energética, incluindo as energias renováveis para os setores agroalimentar e economia marítima na Alemanha e em Cabo Verde.

Ao todo seis empresas germânicas irão apresentar os seus produtos e serviços bem como possíveis domínios de cooperação com empresas em Cabo Verde, contando com a participação de personalidades como o ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, e do secretário de Estado para a Economia Marítima, Paulo Veiga.

De realçar que a ação da Câmara Luso-Alemã realiza-se em colaboração com o Ministério da Indústria, Comércio e Energia, Ministério da Agricultura e Ambiente, Ministério da Economia Marítima, a Cabo Verde TradeInvest, as Câmaras de Comércio e Indústria de Sotavento e de Barlavento, a FIC, bem como a consultora alemã RENAC, Renewables Academy, e conta com o apoio do Ministério Federal Alemão de Economia e Energia e integra-se no âmbito da iniciativa “Exportinitiative Energie”.