Hospitais centrais de São Vicente e da Praia recrutam 95 trabalhadores

7/11/2019 14:56 - Modificado em 7/11/2019 14:56

Os hospitais centrais das cidades da Praia e do Mindelo vão poder admitir 95 técnicos operacionais para resolver a “escassez de pessoal”, conforme autorização governamental de 05 de Novembro.

Foto: RTC

De acordo com a resolução 140/2019 do Conselho de Ministros, estas contratações são justificadas com a “escassez do pessoal de apoio operacional em diferentes serviços que compõem o Sistema Nacional de Saúde”, situação que “acarreta alguma sobrecarga aos atuais profissionais da classe de apoio operacional”.

Essa sobrecarga, lê-se ainda, faz-se sentir mais nos hospitais centrais Dr. Agostinho Neto, na Praia, ilha de Santiago, e Dr. Baptista de Sousa, no Mindelo, ilha de São Vicente, pelo que há “necessidade de dotar esses serviços de mais profissionais, por forma a garantir uma maior capacidade de resposta”, bem como o seu “normal funcionamento”.

A resolução, conforme a Lusa, refere ainda que estas admissões representarão um impacto orçamental de 18.379.044 escudos ainda em 2019 e vão envolver a contratação de condutores, cozinheiros, ajudantes, auxiliares de farmácia, de laboratório e de ação médica, administrativos, entre outros.

A lei do Orçamento do Estado de 2019 define que as admissões na Administração Pública são da competência do Conselho de Ministros, “mediante proposta fundamentada” do membro do Governo com a tutela da área.