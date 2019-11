Mindelo recebe conferência anual da Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados

7/11/2019 00:05 - Modificado em 7/11/2019 00:05

Sob o lema “O Controlo de Qualidade em Contabilidade e Auditoria”, a Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados (OPACC) realiza, no dia 09 deste mês, a segunda Conferência Anual, na Universidade do Mindelo, em São Vicente.

De acordo com a organização serão debatidos temas relacionados com o controlo de qualidade do trabalho dos contabilistas e auditores e a sua importância de modo a asseverar o trabalho desses profissionais, garantir a credibilidade das informações financeiras das empresas e outras organizações.

Durante os trabalhos serão discutidos vários temas, como “Regulamentação e experiências do Controlo de Qualidade do trabalho dos contabilistas certificados”, “Normativo internacional de Controlo de Qualidade do trabalho dos auditores certificados e regulamentos e experiências das Ordens Profissionais”.

Vão estar presentes, como oradores na Conferência, especialistas e coordenadores de Comissões de Controlo de Qualidade de diversos países, os quais são membros dirigentes de diversas Ordens Profissionais de contabilistas e auditores certificados, nomeadamente no Brasil, em Portugal, Moçambique, no Ruanda e no Senegal.

A abertura da II Conferência Anual da OPACC será presidida pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves e pelo ministro da Economia Marítima, José Gonçalves.