Ministra destaca os ganhos de Cabo Verde na igualdade de género

6/11/2019 23:58 - Modificado em 6/11/2019 23:58

Foto: Inforpress

A ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, destacou esta quinta-feira, na VI Reunião dos Ministros e Responsáveis pela Igualdade de Género da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) na cidade da Praia, os ganhos conseguidos por Cabo Verde no que toca à promoção da igualdade e equidade de género, embora defenda que é momento de acelerar os passos.

“Cabo Verde, assim como outros países, tem vindo a desenvolver grandes esforços nesta matéria. Temos ganhos, temos conquistas consideráveis, mas temos muitos desafios a resolver. Nós estamos cientes que esse caminho é árduo, mas que queremos escrutiná-lo o máximo possível”.

De acordo com a Inforpress, a ministra saudou a aprovação, na generalidade, da Lei da Paridade pelo parlamento cabo-verdiano, realçando que neste momento é fundamental acelerar as medidas de forma que os resultados sejam diferentes.

“Precisamos acelerar sim, mas nesse espírito de partilha de abertura e de fraternidade, aproveitando os conhecimentos e as boas práticas de cada um dos países que estão presentes”.

Esta afirmou que para a construção da igualdade de género entre os homens e as mulheres tem de haver esforços de todos, desde governantes, organizações internacionais, comunitárias e regionais e as comunidades locais.

A ministra da Família e Inclusão Social, destacou também o papel das Organizações Não-Governamentais (ONG), reconhecendo o seu contributo para o processo de promoção da igualdade de género e de combate à violência baseada no género (VBG).

“Antes que os nossos governos tivessem assumido estas responsabilidades, foram as ONG que estiveram na linha de frente. Temos de reconhecer esse trabalho e temos sempre que contar com elas nesse trabalho. Nós assumimos esse desafio com um profundo sentimento de respeito por aqueles que nos procederam nesse trabalho. Desbravaram caminhos para que hoje nós possamos estar aqui”.

“Queremos continuar a construir esses consensos em prol de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária e onde as nossas mulheres e meninas possam ser efetivamente mais felizes. Para que elas se desenvolvam num quadro pleno de igualdade e num espaço livre de escolha e onde todos tenham as mesmas oportunidades”, disse Maritza Rosabal.

A VI Reunião dos Ministros e Responsáveis pela Igualdade de Género da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) decorreu esta quinta-feira na cidade da Praia.

Com Inforpress