Segundo jogo promovido por Nani realiza-se esta quinta-feira no Adérito Sena

6/11/2019 23:36 - Modificado em 6/11/2019 23:36

O Estádio Municipal Adérito Sena recebe esta quinta-feira, 07, a partir das 15 horas o segundo jogo solidário promovido por Nani em Cabo Verde, no âmbito do projeto social 360, na qual alinhará num misto de jogadores jovens locais frente ao CS Mindelense.

Quatro dias após o jogo na cidade da Praia, a iniciativa viaja agora para São Vicente onde está agendado uma partida frente à formação do Mindelense, atual campeão nacional. Certamente uma grande oportunidade para os fãs e não só verem de perto em ação o luso-cabo-verdiano dos norte-americanos dos Orlando City, que na sequência do jogo com o Sporting da Praia, disse estar a espera que este jogo em São Vicente tenha o mesmo ambiente.

Em Mindelo e conforme sucedeu na cidade da Praia, Nani pretende visitar Liceus e escolas de iniciação desportiva e participar em outras ações sociais. Nani que está em Cabo Verde desde o passado dia 02 de Novembro, terminando a sua visita ao nosso país no dia 09 de Novembro, após participar na Gala do Desporto Cabo-verdiano que este ano tem como anfitriã a cidade do Mindelo.

O antigo jogador de Sporting, Manchester United, Valência, Fenerbahçe e Lazio pretende expandir a Cabo Verde o projeto social 360 em que ajuda crianças da Amadora, local onde cresceu.