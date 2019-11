San Gwann regista primeiros constrangimentos nas linhas marítimas

O navio San Gwann, alugado pela CV Interilhas para ligar seis ilhas do arquipélago, encontra-se atracado no caís de cabotagem no Porto Grande após uma pequena avaria e não vai efectuar as operações previstas para hoje. Também a redução da dimensão da rampa da turbina do navio San Gwann não permite a esse navio atracar nas rampas dos portos das ilhas do Sal, Boa Vista e Santiago.

O San Gwann, de acordo com informações apuradas pelo NN, sofreu uma pequena avaria num dos motores o que fez com que suspendesse as viagens programadas para hoje. No entanto, uma situação já resolvida pela CV Interilhas, que aponta o estado do tempo como a causa principal para que as viagens fossem suspensas nas linhas marítimas São Vicente-São Nicolau, seguindo depois para a Boa Vista e Sal.

Um facto que também está a gerar constrangimentos nos utentes, prende-se com o facto de o navio, nesta fase, estar a transportar apenas passageiros, por causa das rampas dos portos nacionais estarem ajustados aos ferrys já existentes nas linhas marítimas, deixando em terra veículos e carga de grandes dimensões.

Sobre isso, conforme dados recolhidos, a empresa procederá a construção de rampas móveis para fazer os ajustes necessários, ficando o problema resolvido dentro de uma semana. Até que seja resolvida esta situação, o navio Interilhas que quinzenalmente faz as ligações com São Nicolau vai transportar as cargas.

Este navio relembra-se, chegou a Cabo Verde alugado em regime de time charter por um período de três meses e tem capacidade para transportar mais de 400 passageiros e 20 veículos ligeiros.

Já no caso da nova embarcação que está a ser construída na Correia do Sul, a empresa avança que está sendo construído de acordo com as rampas do cais das linhas marítimas que irá abarcar, neste caso São Vicente/Porto Novo.

