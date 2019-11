Ken regressa à seleção principal quatro anos depois

6/11/2019 13:43 - Modificado em 6/11/2019 13:43

O selecionador nacional Rui Águas divulgou a lista dos jogadores convocados para o duplo compromisso, de qualificação para o CAN 2021, sendo Keven Sousa “Ken” de 25 anos, guarda-redes do Batuque FC, um dos destaques entre os 23 convocados.

Depois da última aparição numa lista de convocados da seleção principal remontar a 2015, por altura da qualificação para o CAN 2017, quando representava o Nacional da Madeira (Portugal), Ken está de regresso novamente pelas mãos de Rui Águas, isto após ter participado na Taça UFOA, no Senegal, em Outubro passado, pela Seleção de Residentes.

Desde os problemas que envolveram o atleta e que levou a perda do campeonato ao serviço da Académica do Mindelo, o jogador desapareceu das convocatórias pelo que relança novamente a carreira no Batuque, onde dá agora novo salto para a seleção principal, que prepara os confrontos oficiais com os Camarões e Moçambique de apuramento para o CAN 2021.

Desta convocatória salta também à vista o nome do defesa Jair ‘Jacknick’ Garcia, do Boavista da Praia, que só irá integrar a segunda parte do estágio para a receção a Moçambique, no dia 18.

Cabo Verde joga nos dias 13 e 18 de Novembro frente aos Camarões e Moçambique, respetivamente, sendo que o primeiro jogo será no Estádio Ahmadou Ahijo, em Yaoundé, nos Camarões e no dia 18 no Estádio Nacional, na cidade da Praia, contra Moçambique. Estes dois jogos contam para a primeira e segunda jornada de qualificação para o CAN 2021.

Devido ao facto dos jogos serem a meio da semana, o estágio será nos Camarões, de 10 a 13, e na Cidade da Praia, de 14 a 18 de Novembro.

O destaque para os regressos de Diney Borges, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues e Djaniny Semedo, assim com as ausências de Vagner “Vagny” Dias e Heriberto.

Lista completa dos convocados:

Guarda-redes – Ken (Batuque FC-São Vicente); Mário Évora (RD Agueda-Portugal); Vozinha (AEL Limassol-Chipre).

Defesas – Lorenzo Fonseca (Sparta Rotterdam-Holanda); Jacknick (Boavista da Praia); Tiago Almeida (Académica Viseu-Portugal); Elvis Mendes (Louletano-Portugal); Carlos Ponck (Basaksehir-Turquia); Diney Borges (Far Rabat-Marrocos); Ianique Stopira (Mol Vidi-Hungria).

Médios – Rodrigo Lima (Sporting de Braga-Portugal); Bruno Leite (Haugetund-Noruega), Hedlder Tavares (Altay-Turquia); Jamiro Monteiro (Philadelphia Union-USA); Jeffrey Fortes (Excelsior-Holanda).

Avançados – Djaniny (Al Ahli-Arabia Saudita); Zé Luís (Futebol Clube do Porto-Portugal); Júnior Sena (Leixões-Portugal); Ricardo Gomes (Al Sharjah-EAU); Garry Mendes (Fenerbahçe-Turquia); Júlio Tavares (Dijon – França); Heldon (Al Tawon-Arabia Saudita); Ryan Mendes (Al Sharjah-EAU).