São Vicente celebra dia da Defesa Nacional com desfile militar

6/11/2019 13:11 - Modificado em 6/11/2019 13:11

Quinhentos militares, entre recrutas e efetivos promoveram em Mindelo um desfile no âmbito do Dia da Defesa Nacional.

Cerca de quinhentos militares, entre recrutas e efetivos do Comando da 1ª Região Militar de São Vicente, promoveram um desfile de força pelas principais artérias da cidade do Mindelo, no âmbito do dia da Defesa Nacional, que se celebra hoje, 06 Novembro.

De acordo com o Comando da 1ª Região Militar, o Dia da Defesa Nacional, que se celebra hoje, 06 de Novembro, foi instituído pela Resolução nº 14/2011 de 07 de Março e publicado no Boletim Oficial nº 10, I Série de 07 de Março e é comemorada anualmente em todo o território nacional.

“A data serve para homenagear as Forças Armadas e reveste-se de grande simbolismo, pois ela assinala a sua aliança com a população na defesa da saúde pública, aquando da epidemia de dengue de 2009”.

Neste dia o país parou e uniu-se, decidido a combater o alastramento do vetor transmissor da dengue que, de forma rápida e alarmante, havia causado tragédia, angústia e muito sofrimento ao povo das ilhas.

Por isso este desfile é uma efeméride dedicada às Forças Armadas para homenagear e reconhecer aqueles que de alguma forma contribuem de forma consciente, individual e coletiva, permanente e altruísta, para a preservação e promoção de um bem coletivo de importância fundamental para a vida em sociedade e para a consolidação da vivência democrática, que é a segurança, condição da liberdade.