Santo Antão: Alunos das Escolas E.B.I do Porto Novo recebem consultas de oftalmologia

6/11/2019 02:39 - Modificado em 6/11/2019 02:39

No âmbito da parceria entre a Câmara Municipal do Porto Novo e os Serviços de Oftalmologia do Hospital Batista de Sousa (São Vicente), foram realizadas esta terça-feira, rastreios e consultas de visão a algumas crianças da Escola do Berlim e Ribeira de Corujinha.

De acordo com a edilidade porto-novense, a ação teve como objetivo levar as crianças, principalmente as mais carenciadas, mais cedo para as consultas e a estarem mais atentas aos cuidados a ter com a visão.

Com vista a lutar contra a deficiência visual e a cegueira, uma vez que o maior problema de visão enfrentado pelos cabo-verdianos são as cataratas, miopia em crianças e retinopatia nos diabéticos.

De realçar que os problemas que interferem na visão são frequentes na infância e atingem cerca de 2 a 5% das crianças e podem influenciar negativamente o desenvolvimento físico e cognitivo. A sua deteção precoce permite um sucesso do tratamento que chega aos 100%.