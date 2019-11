Quarteto de árbitros cabo-verdianos nomeados para jogo de qualificação para o CAN 2021

6/11/2019 02:28 - Modificado em 6/11/2019 02:28

Uma equipa de arbitragem cabo-verdiana, liderada por Fabrício Duarte, foi designada pela Confederação Africana de Futebol (CAF), para o jogo entre o Congo e a Guiné Bissau, jogo de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN) 2021.

Fabrício Duarte, árbitro principal, será acompanhado por Wilson Fernandes, primeiro assistente, Hélio Semedo, segundo assistente, e Lenine Rocha, quarto árbitro. O Comissario do jogo é oriundo de São Tomé e Príncipe.

O jogo acontece no dia 17 de Novembro, em Brazzaville, e conta para a segunda jornada do Grupo I a contar para a qualificação para o CAN 2021

De realçar que Fabrício Duarte foi chamado para representar a arbitragem cabo-verdiana na Taça UFOA, que se realizou no passado mês de Outubro no Senegal.

Entretanto a CAF já divulgou as equipas de arbitragem que vão dirigir os dois primeiros jogos de Cabo Verde na fase de qualificação para o CAN 2021.

Para o jogo com os Camarões, a disputar-se no dia 13 de Novembro no Estádio Ahmadou Ahidjo em Youandé, está nomeada uma equipa de arbitragem da Gâmbia, chefiada pelo árbitro principal Gassama Bakary Papa, coadjuvado por Darboe Omar e Jarju Nfally. Sallah Omar, também da Gâmbia, vai ser o quatro árbitro, sendo Onva Tadeo Nsue, da Guiné Equatorial, o comissário do jogo.

A 18 de Novembro, o jogo entre os “Tubarões Azuis” e os “Mambas” (Moçambique), a disputar-se no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, vai será apitado por uma equipa de arbitragem oriunda da Nigéria. O árbitro principal será Joseph Odey Ogabor, auxiliado por Efosa Celestino Igudia e Isan Usman. Para quarto árbitro a CAF nomeou o também nigeriano Patience Madu Ndidi, sendo o marroquino Abdellah Aboulkacem o comissário desta partida.