CPLP e DGD promovem formação para relator desportivo em Mindelo

6/11/2019 01:54 - Modificado em 6/11/2019 01:54

O Sector do Desporto da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), em parceria com a Direção Geral do Desporto de Cabo Verde (DGD), promove, entre os dias 06 e 08 deste mês, na cidade de Mindelo, em São Vicente, a formação “Jornalismo Desportivo/Relator”.

Uma ação que, segundo a organização, está enquadrada no Plano de Ação para o Sector do Desporto da CPLP, aprovado pela XI Conferência de Ministros da Juventude e Desportos (CMJD) da Comunidade, em julho de 2018, em São Tomé e Príncipe, para o Biénio 2018/2020.

Esta formação que decorrerá no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), visa fornecer aos formandos os conteúdos básicos e ferramentas importantes para a atividade de Jornalismo Desportivo/ Relator, na procura de um melhor entendimento e comunicação social desportiva na comunidade desportiva envolvente.

“Terá como público-alvo os recursos humanos do setor da Comunicação Social e do Desporto, devendo englobar formandos dos vários países membros da CPLP”, diz a organização em comunicado.