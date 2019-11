Santo Antão recebeu seis navios no primeiro mês da temporada de cruzeiros

6/11/2019 01:38 - Modificado em 6/11/2019 01:38

A ilha de Santo Antão, neste arranque da temporada de cruzeiros, contou com uma grande movimentação, com a chegada de seis navios, apenas no primeiro mês da época alta e com milhares de turistas a bordo, o que representa uma grande dinâmica para as actividades turísticas.

Com a chegada no domingo passado de mais dois navios de cruzeiros que escalaram a ilha, o número de escalas subiu para seis, o que coloca Santo Antão a afirmar-se no segmento de mercado dos navios de médio e pequeno porte, com o porto do Porto Novo a afigurar-se entre os portos que recebem com alguma frequência esse tipo de navios, promovendo assim o turismo na ilha.

Para os operadores turísticos santantonenses, este segmento de turismo será um mercado importante em Santo Antão, visão esta partilhada pelo próprio Governo que admite a possibilidade de a ilha passar a receber até 20 por cento (%) dos cerca de 200 mil cruzeiristas que deverão aportar, anualmente, São Vicente, com a construção do terminal.

Ainda em Novembro, são esperados em Santo Antão mais dois navios, ambos com capacidade para 1.490 turistas, para alegria dos operadores turísticos, sobretudo os que operam nos transportes, já que têm oportunidade de levar os turistas aos vários pontos da ilha.

Artania, com capacidade até 1.260 turistas, proveniente de Málaga (Espanha) e Hanseatic Inspiration, com capacidade de 230 passageiros, oriundo de Santa Cruz de Tenerife (Canárias) devem escalar Santo Antão já no decorrer da próxima semana.

A temporada de cruzeiros, que se iniciou em Outubro e termina em Abril, teve um arranque muito promissor para Santo Antão.