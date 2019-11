BCA lança alerta contra “phishing”, para precaver clientes

6/11/2019

O Banco Comercial do Atlântico (BCA), alerta os seus clientes que, por segurança, não devem fornecer quaisquer dados bancários via email, telefone, sms, redes sociais, nomeadamente dados sobre o BCADirecto.

Isto porque esta instituição bancária, através de um comunicado enviado aos clientes, afirma que está a circular “um email fraudulento de criminosos usando o nome e o logo do BCA, solicitando ao cliente a atualização dos dados pessoais de acesso ao BCA Direto, com a finalidade recolher os dados bancários do cliente para utilização”.

A mesma fonte, alerta, ainda, que ao receber mensagens com pedidos de confirmação de email, de senhas, ou outros dados do Banco, o procedimento correto é eliminá-las definitivamente, nunca abrir os links que nelas constam e muito menos abrir os anexos que as acompanham.

De realçar que o “Phishing” (nome em inglês) é descrito como sendo tentativas de fraudes que consiste no envio de mensagens de correio eletrónico, aparentemente provenientes de instituições conhecidas, em que, a pretexto de atualização de dados, oferta de benefícios comerciais ou prémios, motivos de segurança, etc, e normalmente com carácter de urgência, se solicita ao destinatário o envio de dados pessoais ou de negócio.

Esta é a terceira vez que o BCA lança este tipo de alerta, visto que em 2015 e 2018 realizou este procedimento preventivo.