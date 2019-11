Novembro Azul: Números de cancro de próstata em Cabo Verde “têm aumentado consideravelmente”

6/11/2019 01:05 - Modificado em 6/11/2019 01:05

A Liga Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro (LCCC) reforça no Novembro Azul, as acções, que tem feito ano inteiro para prevenir a prevalência da doença que, em Cabo Verde, os casos de cancro de próstata têm aumentado “consideravelmente” e, de acordo com os dados existentes, confirma-se mais mortes por cancro de próstata do que o próprio cancro da mama e do colo de útero.

Para chamar a atenção dos homens pela importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da próstata, a LCCC, com reforço da programação que é feito para a sensibilização da detenção precoce da doença.

Apesar de hoje em dia existir a possibilidade de detecção precoce de tumores, essencial para o sucesso do tratamento, muitos homens ainda encaram o exame de toque como um tabu.

Além dos diversos programas agendados para este mês, no dia 17 está prevista a realização da “marcha azul”, que vai ser realizada em diferentes pontos do país com a parceria das delegacias de saúde.

A ideia é tornar os homens mais conscientes e alertar para alguns preconceitos que podem colocar em risco suas vidas.

No que respeita do cancro da próstata, que é considerado dos mais comum entre os homens, de acordo com a LCCC, ela pode ser prevenida se este actuar na prevenção aderindo ao exame de toque retal.

Nas consultas e análises o paciente pode ser alertado sobre doenças tão distintas quanto a diabetes, a obesidade, a hipertensão ou problemas urológicos menos graves, mas de grande prevalência, como a hiperplasia benigna da próstata, que é um crescimento não cancerígeno da glândula.

O diagnóstico precoce é fator importante para o sucesso do tratamento ou até a prevenção de complicações de diversas doenças. O caso da hiperplasia da próstata, que acomete até 80% dos homens de terceira idade, é um deles.

Por isso, a data serve para chamar a atenção dos homens e consciencializa-los sobre o cancro de próstata e a necessidade de se fazer exames para a prevenção da doença.

Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de Novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O que é a próstata

A próstata é uma glândula masculina que tem forma de uma noz e fica logo abaixo da bexiga e à frente do reto. O órgão envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina é eliminada da bexiga.

O que é cancro de próstata?

Durante o funcionamento da próstata, algumas células podem se desenvolver e multiplicar de forma anormal, provocando o surgimento de um tumor.

Sintomas

A doença pode não apresentar (ou apresentar poucos) sintomas em sua fase inicial. Em alguns casos, os sinais são parecidos com os do crescimento benigno da próstata (dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite). Na fase mais avançada, o paciente pode ter dores nos ossos, sintomas urinários ou, nos casos mais graves, infecção generalizada ou insuficiência renal.