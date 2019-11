Nani visita instituições parceiras da CVTelecom

6/11/2019 00:38 - Modificado em 6/11/2019 00:38

O internacional cabo-verdiano Nani e o PCA da CVTelecom visitaram hoje, o CCS-Sida e a ACRIDES (Praia) para fazer a primeira entrega simbólica de três cheques, provenientes do dinheiro arrecadado no jogo solidário realizado, no Estádio da Várzea, no passado Domingo.

Foi um momento sublime, a passagem por estas duas instituições parceiras de longa data da CVTelecom. Todos os presentes ficaram sensibilizados com o gesto do campeão cabo-verdiano, que como este explicou “em alguns momentos da sua infância, presenciou a vida difícil por que passaram muitos dos seus amigos”. Por isso, desta vez, sentiu a necessidade de se deslocar a Cabo Verde, onde se sente em casa e é muito acarinhado.

O PCA da CVTelecom enalteceu o gesto solidário do jogador internacional, que, também, deve servir de exemplo para outras figuras de renome com raízes cabo-verdianas. “A CVTelecom aderiu a esta iniciativa porque dentro do negócio fica um espaço, também, para a solidariedade”, rematou José Luís Livramento.

A secretaria Executiva do CCS_Sida, Celina Ferreira, caraterizou o ato como um compromisso de uma empresa campeã, que desta vez se associou ao campeão Nani. Celina Ferreira aproveitou a ocasião para convidar o internacional cabo-verdiano a ser embaixador da causa VIH- Sida.

Na Acrides a alegria era imensa. Mães e crianças, todas ganharam uma camisola do sporting e juntos fizeram uma foto com o Nani, como registo do magnífico momento. As crianças retribuíram com uma lembrança produzida na associação.

A Escola do Ensino Básico Jalalo Ramos, nos Picos, foi o último ponto das deslocações desta manhã. Todo o coletivo da escola, acompanhado pela coordenadora da CVTelecom no interior de Santiago, Elsa Cruz, festejou a visita especial do craque internacional e partilhou o seu contentamento, pousando para uma fotografia de família com trajes do sporting.

O segundo jogo solidário terá lugar em São Vicente, no dia 7 de Novembro, pelas 15 horas no Estádio Adérito Sena.