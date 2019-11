Criança sobrevive a dois acidentes de viação graves no mesmo dia

O primeiro ocorreu numa viatura familiar e o segundo quando era transportado de ambulância para o hospital.

Um menino sobreviveu a dois acidentes de viação graves no mesmo dia. No primeiro viajava com os pais no carro da família e o segundo ocorreu quando estava a ser transportado de ambulância para o hospital.

“O pequeno tem seis anos. O seu estado para já é estável e permanece internado”, deram conta fontes hospitalares ao portal Viatka oblastnaya, para esclarecer informações que davam conta de que a criança estaria internada nos cuidados intensivos.

Os dois acidentes ocorreram no passado sábado em Kirov, na parte europeia da Rússia.

De acordo com a agência RIA Novosti, o primeiro acidente tratou-se de uma colisão entre o carro familiar e um camião que acabou por ser fatal para os pais do menino.

O segundo ocorreu duas horas depois, quando a ambulância onde seguia chocou com um autocarro que lhe negou passagem.

Por Notícias ao Minuto