Inglaterra: Creche encerrada após suspeita de abuso a dezenas de crianças

5/11/2019 22:37 - Modificado em 5/11/2019 22:37

Mais de 100 famílias foram contactadas pelas autoridades com relação ao caso. Enquanto investigação decorre, suspeito foi mudado de área de residência.

Um jovem de 17 anos de idade foi interrogado e detido pela polícia britânica na sequência de uma queixa dos pais de uma criança que estava ao seu cuidado numa creche em Torquay, no condado de Devon, em Inglaterra.

De acordo com as autoridades, o suspeito, que não foi identificado por ser menor, trabalhava como assistente na creche e poderá ter abusado de dezenas de crianças. A creche em questão, Jack and Jill Childcare, foi encerrada temporariamente.

O adolescente foi entretanto libertado com condições restritas mediante pagamento de fiança e foi-lhe permitida a deslocação para outra área de residência, enquanto são analisadas 250 horas de vídeos do sistema de vigilância da creche.

O primeiro alerta foi dado no final de julho quando os pais de uma criança acorreram à polícia com suspeitas de que o filho tinha sofrido abusos. Nessa altura, procedendo a investigações, as autoridade detetaram vários sinais de alarme.

As mais de 100 famílias cujas crianças estão ou estiveram ao cuidado daquela instituição, durante o período em que o suspeito lá trabalhou, foram contactadas pela polícia.

“Em resultado das investigações às imagens de videovigilância, várias crianças com dois ou mais anos foram identificadas como potenciais vítimas”, indicou a polícia, citada pelo Telegraph. “Especialistas das autoridades e os nossos colegas dos serviços sociais visitaram os pais e encarregados de educação destas crianças, que acreditamos poderem ser vítimas”, acrescentaram.

A polícia refere que não suspeita de mais nenhum elemento do staff daquela creche.

Por Notícias ao Minuto