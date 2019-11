“Bodas de Prata” do Mindelact arranca esta quarta-feira, com duas estreias do Teatro Nacional São João

5/11/2019 16:44 - Modificado em 5/11/2019 16:44

Bella Figura e Achadiço são as duas peças que o Teatro Nacional São João (Porto-Portugal), TNSJ, irá apresentar na sua estreia na 25ª edição do Festival Internacional de Teatro – Mindelact, que acontece entre 06 e 17 Novembro no Mindelo – São Vicente.

Esta é a primeira vez que espetáculos de um Teatro Nacional se apresenta em Cabo Verde na sequência do Mindelact e ocorre no quadro de uma parceria assinada entre o Teatro Nacional São João e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Os dois espectáculos vão ser apresentados no Mindelo e de seguida na cidade da Praia, numa extensão do festival.

Teatro Nacional São João |Foto: TNSJ

Para o Presidente do Conselho de Administração do TNSJ, esta participação no Mindelact é o primeiro resultado concreto desta parceria. As duas peças do Director Artístico do Teatro estão inseridas dentro do acordo, que implica também a capacidade de formação.

“Este é um programa de cooperação que transcende a apresentação dos espectáculos”, explica Pedro Sobrado que considera ser “uma relação que se pretende ser continuada”, destacou.

No seu entender, Nuno Cardoso diz que esta relação configura-se, o aprofundar do conhecimento da realidade cabo-verdiana. “Queremos desenvolver projectos de raiz com Cabo verde, não apenas exportar os nossos espectáculos e enriquecer com a nossa maturidade técnica artística”.

Para 2020, o TNSJ tem planeado um projecto para Cabo Verde que, segundo Pedro Sobrado, é uma das principais apostas do São João “e terá um alcance bastante expressivo”.