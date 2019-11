Governo repudia forma como alguns órgãos de comunicação social internacionais vêm pondo em causa a verdade e o bom nome de Cabo Verde

Na sequência de notícias veiculadas por órgãos de comunicação social internacional, sobre a segurança no país, o Governo diz que estas põem em causa a verdade e o bom nome de Cabo Verde, a paz e a tranquilidade dos cabo-verdianos, e de todos aqueles que nos visitam.

Através de um comunicado o Governo frisa que Cabo Verde é um país “seguro, credível, sério e de confiança” para a Comunidade Internacional (CI) com quem vem trabalhando de forma “sistemática contra todo e qualquer o tipo de criminalidade organizado”, nomeadamente com o gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (ONUDC), e todos os parceiros bilaterais e multilaterais.

O comunicado refere que Cabo Verde recebe regularmente responsáveis da ONUDC que avaliam “positivamente os esforços do país na árdua tarefa de combate à criminalidade organizada, nomeadamente o tráfico de drogas”.

“Cabo Verde tem feito investimentos na formação e capacitação das suas forças policiais para que o combate à criminalidade e ao crime organizado seja cada vez mais efetivo e eficaz. Os resultados destes investimentos falam por si, como aliás é do conhecimento da CI e dos parceiros de Cabo Verde, que nos tem apoiado nessa luta sem tréguas contra qualquer tipo de ameaça à paz e à segurança deste arquipélago” lê-se.

Nisto, o Governo diz estranhar esta “campanha ignóbil e sem sentido que, infelizmente, certos órgãos de comunicação social (ou tabloides) vem fazendo para tentar denegrir a imagem do nosso país”.

Conforme a mesma fonte, Cabo Verde é e continuará a ser um Estado de Direito Democrático, com “instituições fortes, livres e credíveis, e está profundamente empenhada em trabalhar com os países e instituições amigas para garantir a segurança do seu território e seu povo, e a segurança desta sub-região atlântica”.