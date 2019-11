São Vicente recebe conferência “FCF Comunica”

4/11/2019 23:36 - Modificado em 4/11/2019 23:36

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), promove no Centro de Estágio do Mindelo, no próximo dia 07 de Novembro, o “FCF Comunica”, que é um conjunto de debates a serem desenvolvidos a nível de cada região desportiva, sob os mais variados aspetos ligados ao desenvolvimento do futebol.

Conforme a FCF, os debates sobre os temas “O papel da Comunicação Social no Futebol” e “O novo quadro competitivo Nacional”, surgem na sequência ao debate desenvolvido durante o 1º Congresso do Futebol Cabo-verdiano de acordo com as conclusões e na busca das melhores soluções para o futebol nacional.

Para o tema “O papel da Comunicação Social no Futebol”, o moderador será o jornalista Cardoso da Silva e os palestrantes os também jornalistas Moisés Évora, Américo Antunes e Eduino Santos. Já no tema “O novo quadro competitivo Nacional”, o moderador será César Lima tendo como orador Gerson Melo.

A conferência é em parceria com a Associação Regional de Futebol de São Vicente e o site desportivo SportsMidia.