Três cabo-verdianos na corrida à Câmara de Brockton

4/11/2019 23:28 - Modificado em 4/11/2019 23:28

O planeador de transporte Jimmy Pereira, o actual presidente da Câmara de Brockton, Moisés M. Rodrigues, e a enfermeira Tina Cardoso, concorrem às eleições desta terça-feira, 05, em Brockton, nos Estados Unidos da América(EUA).

Jimmy Pereira concorre pela segunda vez ao cargo de presidente da Câmara de Brockton (Mayor de Brockton).

Tinha-se candidatado ao cargo em 2017, mas perdeu as eleições para Bill Carpenter, em 2017, que faleceu em Julho deste ano.

Recentemente, nas preliminares de 18 de Setembro, o candidato cabo-verdiano, de 28 anos, ficou no segundo lugar com 3319 votos (24,74 por cento dos votos) e agora vai disputar o cargo com o candidato Robert F. Sullivan, que ficou em primeiro lugar.

Caso vença será o primeiro cabo-verdiano a ser eleito nas urnas para dirigir a câmara de Brockton.

A enfermeira Tina Cardoso, 47 anos, é a única mulher cabo-verdiana a disputar um dos quatro lugares de conselheiro-geral da cidade de Brockton.

Promotora da conhecida organização não-governamental Criolas Unidas, quer ser a voz da comunidade cabo-verdianana assembleia de Brockton.

O actual Mayor de Brockton, Moisés M. Rodrigues, que substitui o falecido presidente Bill Carpentier, também concorre a uma das vagas de conselheiro-geral da cidade.

O candidato, de 58 anos, defendeu também, em entrevista ao TheEnterprise, que a segurança pública é uma questão “multifacetada e complexa” que requer “um esforço colaborativo entre a comunidade e a aplicação da lei.”

Pelo que prometeu dar continuidade “ao envolvimento da comunidade no policiamento” e “contratar mais policiais.”

Com Inforpress