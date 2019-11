Mindelo com uma semana virada para o desporto

4/11/2019 23:24 - Modificado em 4/11/2019 23:24

Foto: Francisco Santos <xuaxo>

A cidade do Mindelo é por estes dias a Capital Nacional do Desporto, sendo que recebe nos próximos dias várias atividades desportivas, principalmente nos dias 8 e 9 de Novembro, com a realização de mais uma edição do Conselho Nacional do Desporto e também a 7ª edição da Gala do Desporto promovidos pelo Ministério do Desporto/Direção Geral do Desporto.

Para além destas atividades centrais o Ministério do Desporto (MD), em consonância com a Direção Geral dos Desportos (DGD) organizam entre os dias 6 e 8 de Novembro uma formação de relator desportivo a nível da CPLP, numa parceria entre estas duas instituições e o Conselho de Ministros da Juventude e Desporto da CPLP.

De referir ainda que o Governo, através do MD/DGD e demais associações desportivas assim como outras ligadas ao desporto, estarão reunidos no Conselho Nacional do Desporto, o terceiro realizado nesta legislatura. Este será, segundo a organização, uma oportunidade para aprofundar debates e traçar estratégias além de aprovar medidas e iniciativas com vista ao contínuo desenvolvimento e modernização do sector.

Diplomas como o Regime Jurídico do Associativismo Desportivo serão socializados, assim como o Regime Jurídico da Bolsa Atleta, duas ferramentas importantes para o apoio ao desporto nacional.

A anteceder a Gala do Desporto Cabo-verdiano, agendado para a noite de 09 de Novembro, na Praça do Antigo Liceu Jorge Barbosa (Liceu Velho), na manhã do mesmo dia realiza-se a “Corrida Massiva” (5 km) e “Rua Ativa”, com partida em Monte Sossego. Duas iniciativas promovidas pelo Programa Nacional de Atividade Física- Mexi/Mexê, que conforme os organizadores pretende estimular as pessoas a práticas saudáveis como a manutenção física.

Eventos que no entender do MD, trarão uma movimentação diferente à cidade e à ilha nos próximos dias. “Vários atletas de renome nacional e internacional deverão fazer-se presentes nesta 7ª Gala, que pretende reconhecer aqueles que este ano se superaram e ajudaram a engrandecer o nome do país a nível desportivo” refere a organização.